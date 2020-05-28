"Постыдная история": Стаса Костюшкина изнасиловали на заброшенном заводе

Он и его друзья сначала не поняли, что произошло

Певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве пережил сексуальное насилие. Его и нескольких друзей подвергли унижению на заброшенном заводе в Петербурге.

По его словам, это "постыдная история", однако дать ей огласку он решил, чтобы защитить своих детей. Он признался, что если бы один из его сыновей сейчас рассказал бы о чем-то подобном, то певец готов был бы убить насильника.

На момент надругательства Костюшкину было всего восемь лет. Он и его сверстники приехали на завод, чтобы поиграть на развалинах. Там они и встретили мужчину, который оказался педофилом. По признанию певца, он до сих пор помнит детали того дня.

Преступника никто не искал. Напуганные дети договорились молчать о случившемся, сказал 48-летний Костюшкин в интервью ютуб-каналу "Алена, блин".

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