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"Постыдная история": Стаса Костюшкина изнасиловали на заброшенном заводе

21:12
  • четверг
  • 28 мая 2020

Он и его друзья сначала не поняли, что произошло

Певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве пережил сексуальное насилие. Его и нескольких друзей подвергли унижению на заброшенном заводе в Петербурге.

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По его словам, это "постыдная история", однако дать ей огласку он решил, чтобы защитить своих детей. Он признался, что если бы один из его сыновей сейчас рассказал бы о чем-то подобном, то певец готов был бы убить насильника.

На момент надругательства Костюшкину было всего восемь лет. Он и его сверстники приехали на завод, чтобы поиграть на развалинах. Там они и встретили мужчину, который оказался педофилом. По признанию певца, он до сих пор помнит детали того дня.

Преступника никто не искал. Напуганные дети договорились молчать о случившемся, сказал 48-летний Костюшкин в интервью ютуб-каналу "Алена, блин".

Стас Костюшкин: "Съел дома всю гречку и только похудел"

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