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Брэд Питт и Анджелина Джоли объединились

21:38
  • четверг
  • 28 мая 2020

Их 14-летняя дочь Шайло безумно рада

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились благодаря важному семейному событию.

27 мая их общей дочери Шайло исполнилось 14 лет. Девочка тяжело переносит самоизоляцию, поэтому семья устроила ей праздник с тортом, Питт и Джоли изображали любящую семью, не ругались и не ссорились.  

Шайло очень близка с обоими родителями. Все братья и сестры с нетерпением ждали ее день рождения, готовили торт. Брэд гордится тем, каким человеком стала Шайло. Ему нравится, что она всегда верна себе и добра к братьям и сестрам", - пишет "Экспресс-газета".

Джоли и Питт были вместе шесть лет и развелись в 2016 году. Актриса обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве. Позднее Питт признался, что посещал клуб анонимных алкоголиков, где ему помогли справиться с зависимостью.

После развода экс-супруги долго не могли поделить опеку над наследниками. В итоге суд решил, что дети будут жить с матерью. Всего у пары их шесть: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. Первые трое – приемные.

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