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Открыт прием заявок на Летнюю карьерную школу в Правительстве Москвы

22:19
  • четверг
  • 28 мая 2020

Лучшие участники проекта смогут пройти стажировку

В августе студенты и выпускники столичных вузов смогут присоединиться к двухнедельному проекту Правительства Москвы "Летняя карьерная школа". В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия будут проходить офлайн или онлайн.

Принять участие в проекте могут студенты последнего курса бакалавриата, магистры или выпускники вузов. Для прохождения онлайн-отбора нужно подать заявку, записать видеоинтервью и пройти тестирование. Сбор заявок проходит до 21 июня.

Лучшие участники карьерной школы смогут попасть на шестимесячную стажировку в Правительство Москвы. Им обеспечат комфортные условия работы - официальный стаж, удобный график и достойную заработную плату (23 тысячи рублей для студентов и 40 тысяч рублей для выпускников). А те, кто проявил себя во время стажировки, затем могут получить работу в Правительстве Москвы.

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