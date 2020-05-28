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Трамп назвал коронавирус подарком

22:44
  • четверг
  • 28 мая 2020

Об этом он написал в своем Twitter

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим "подарком" из Китая.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter. Ранее американский лидер именовал болезнь "китайским вирусом", напоминает интернет-портал "Дни.ру".

"По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Нехорошо!", - заметил Трамп.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 180 странах.

По данным 5 931 112 заболевших коронавирусом. На первом месте по числу инфицированных – США (1 711 313), на втором – Бразилия (411 821), на третьем - Россия (379 051).

Всего за весь период пандемии умерли357 929 человек. Больше всего жертв в США – 101 129, затем идут Великобритания (37 919 смертей) и Италия (33 142).

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