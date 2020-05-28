Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в "Яндекс.Картах"

Новый режим заработает в тестовом режиме с 1 июня

Сервис "Яндекс.Карты" опубликовал расписание прогулок для москвичей. Новый режим заработает с 1 июня.

"На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", - сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Указ о "прогулочном режиме" накануне подписал мэр Сергей Собянин. На улицу можно будет выйти для длительных прогулок и занятий спортом. Тем, кому ранее поставили диагнозы коронавирус или ОРВИ, останутся дома вместе со своими сожителями.

"Прогулочный режим" запустят в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Отмечается, что выйти на улицу теперь могут и пожилые москвичи.

Стоит отметить, что режим самоизоляции и пропуска в столице сохраняются до 14 июня.

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