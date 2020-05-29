Почему Трамп затеял торговую войну с Китаем

Новый виток торговой и политической войны между США и Китаем обсудили в программе "События. 25-й час"

С чем не может смириться Вашингтон в отношениях с Пекином? И чего опасается Трамп?

На вопросы моего коллеги Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Посмотрите, когда начался этот накат на Китай. Он начался не тогда, когда Китай выпускал массовые товары. Это никого не волновало и США готовили были с этим смириться. Заговорили тогда, когда Китай принимает программу, нацеленную на то, чтобы страна стала мировым лидером в области технологий", - отметил он.

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