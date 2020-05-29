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Названы причины ослабления коронавируса

08:25
  • пятница
  • 29 мая 2020

Роль играет число зараженных

Коронавирус выдохся. CОVID-19 теряет способность заражать с ростом числа заболевших, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор Мясников заявил о заражении коронавирусом

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Врач поясняет, что после заражения организм человека пропускает вирус через иммунную систему и делает его слабее. В результате с каждым последующим заражением инфекция распространяется в более ослабленном виде.

Введенные в России для предотвращения распространения коронавируса ограничительные меры, по мнению Мясникова, доказали свою эффективность. Вспышка COVID-19 в стране пошла на спад, большая часть заболевших переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Ограничения помогают выиграть время и пережить эпидемию с минимальными потерями. Если вирус не будет мутировать, серьезных проблем можно не ждать, цитирует Мясникова издание "Известия".

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