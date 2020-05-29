В России предложили изменить правила увольнения

Инициатива поступила от Минтруда

Минтруд предложил изменить порядок увольнений, простоя и перевода сотрудников на другую работу. По мнению ведомства, это необходимо для упрощения взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии коронавируса. Новых правил предлагается придерживаться до конца года.

Минтруд подготовил проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году". "Документ в его текущем виде - это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства", - рассказали РБК в ведомстве.

Если идеи Минтруда одобрят, то руководители компаний, которые приостановили деятельность из-за COVID-19, не смогут по своей инициативе увольнять или отправлять работников на простой. "Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон", - говорится в документе.

Уволить сотрудника можно будет только после завершения ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. При этом начальство должно уведомить сотрудника об увольнении за два месяца.

Если предприятие приостановило деятельность из-за эпидемии и отправляет сотрудника на простой, то последний получает не менее 2/3 оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя. Если простой связан не с эпидемией, то он оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.

Согласно Трудовому кодексу, сейчас работодатель обязан за два месяца предупреждать работников о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Минтруд предлагает сократить этот срок до двух недель, если такая необходимость вызвана карантинными ограничениями.

Сейчас работодатель может переводить сотрудника (без его согласия) на другую работу только на один месяц. Минтруд выступает за увеличение этого срока до трех месяцев. При этом перевод на работу, которая требует более низкой квалификации, должен осуществляться только с письменного согласия сотрудника. В этом случае его зарплата не может опускаться ниже среднего заработка на прежней работе.



Отметим, что проект постановления Минтруд отправил на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После этого документ могут внести в правительство.

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