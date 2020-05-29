Раскрыты детали следующего этапа смягчения ограничений в Москве

Маски и дистанция пока остаются

Следующим шагом в смягчении ограничительных мер, введенных в Москве из-за эпидемии коронавируса, может стать открытие предприятий общественного питания. Столичные власти сейчас разрабатывают требования, при соблюдении которых посещение кафе и ресторанов будет безопасным, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С 1 июня открывается непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Следующим этапом могут быть рестораны, кафе, другие предприятия общепита, если будут для этого соответствующие условия… Прорабатываем все те требования, которые этим предприятиям придется соблюдать, чтобы не допустить рисков новых заражений", - сказал Немерюк.

Второй этап смягчения ограничений начинается в Москве с 1 июня. Откроются непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты, и автосалоны. Вернутся к работе сервис велопроката, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви. Горожанам разрешат выходить на прогулки – пока с ограничениями, напоминает ТАСС.

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