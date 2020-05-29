Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Что может быть милее?

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки. На них запечатлена встреча полуторагодовалого Сергея с новорожденным братом Ильей.

"А мы уже дома. Ну что может быть милее?! Братья", - написала Шубская, которая провела в роддоме всего несколько дней.

Судя по фото, Сергей рад появлению братика, но пока он относится к нему с некоторой настороженностью. Мальчик аккуратно касается пальцев младенца, словно боясь, что тот закричит. При этом Сергей оглядывается на взрослых в надежде на одобрение - правильно ли он все делает?

- Счастье! - прокомментировал фото Максим Галкин.

- На фоне малыша парень кажется просто взрослым мужичком. Настоящий старший брат.

- Какое милое фото. Здоровья деткам и родителям.

- Такие зайки.

- Молодцы! Давайте теперь идти за дочей! Два сыночка и лапочка дочка!

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и дочь покойной актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак, а свадьбу отметили только в июле 2017 года. В 2018 году у них родился сын Сергей.

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