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В России за сутки выявили 8572 случаев COVID-19

10:53
  • пятница
  • 29 мая 2020

Выздоровели 8264 человека

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8572. Общее количество зарегистрированных заражений за время эпидемии достигло 387623, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве вылечились от коронавируса еще 3474 пациента

Умерли за сутки в России 232 пациента с коронавирусом. Как отметили в оперштабе, это самый высокий показатель за все время эпидемии. Всего скончались 4374 больных с COVID-19.

Выписаны из больниц после коронавируса за последние 24 часа 8 264 человека. Общее число выздоровевших, по данным оперштаба, достигло159 257. В частности, 3474 человека выписаны в Москве, 490 - в Подмосковье, 330 - в Санкт-Петербурге.

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