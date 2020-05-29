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В Подмосковье снимают ряд ограничений

11:51
  • пятница
  • 29 мая 2020

Ношение масок по-прежнему обязательно

В Подмосковье в пятницу открываются парки, МФЦ и магазины, имеющие отдельный вход и занимающие площадь не более 400 метров. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но крупные торговые центры, кафе и рестораны пока остаются закрытыми. По-прежнему обязательно носить маску. Такой режим  продлен до 14 июня, передает "ТВ Центр".

В Крыму сегодня открылся Воронцовский парк. Пока - в режиме ограниченного посещения. Гости обязаны носить маски. На входе им измеряют температуру. Находиться на территории разрешено не больше трёх часов.

А в Дагестане, который входит в список регионов с наиболее сложной ситуацией, о каких-либо послаблениях говорить пока рано. В Буйнакске и посёлке Ботлих развёрнуты полевые госпитали Минобороны. Там провели полную дезинфекцию. Как сообщили в пятницу в Минобороны, военные врачи оказывают помощь десяткам жителей республики.

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