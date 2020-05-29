Временные госпитали в Москве оставят на случай второй волны COVID-19

Самый страшный сценарий удалось предотвратить

Положительной динамики выздоровления удалось добиться благодаря усилиям врачей и огромному числу перепрофилированных госпиталей. В московских больницах и клиниках уже размещено около 23 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. На случай роста числа заболевших столичные власти создали резервный фонд - ещё 15 тысяч мест. Во временных стационарах, как и в основных госпиталях, разместили самое новейшее оборудование.

Вместо привычных глазу автомобилей в этом торговом центре теперь койки. Шестиэтажное здание на Каширском шоссе в кратчайшие сроки превратили в полноценный госпиталь. В случае необходимости, здесь готовы принять почти две тысячи пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, передает "ТВ Центр".

Подача кислорода к каждой койке в каждой палате - это обязательное условие. Коронавирус в первую очередь поражает лёгкие. В реанимационном отделении исключительно высокотехнологичное оборудование.

"За короткий промежуток времени нам удалось проделать колоссальную работу. Если бы нам заранее кто-то сказал, что это возможно - мы бы очень удивились. Но оказалось, что объединив усилия медиков, эпидемиологов, строителей, инженеров - можно совершенно необыкновенные сотворить чудеса", - рассказала главный врач городской клинической больницы имени Юдина Ольга Папышева.

Такие чудеса сотворили на пяти резервных площадках - это 10 тысяч коек для лечения больных. Кроме того, город оперативно развернул около 5 тысяч коек во временных корпусах на территориях нескольких городских больниц. Колоссальная работа проведена на ВДНХ. В 75-м павильоне полностью переделали систему вентиляции. В Крылатском под временный стационар отдали ледовый дворец.

Общий резервный фонд - 15 тысяч коек. При необходимости туда будут направлять пациентов с относительно лёгкой формой заболевания. Подобные временные госпитали создавались, в первую очередь для подстраховки. Необходимо было проработать все самые сложные сценарии и быть готовыми своевременно реагировать на каждый из них.

"Мы не могли себе позволить: сидеть в кабинете и гадать - так, у нас вырастет количество тяжелобольных или нет? Вырастет госпитализация - нет? Ну, наверное, не вырастет! Ну, давайте посидим просто так и подождём что будет. Не можем мы такого себе позволить! Поэтому, видя мощную динамику развития коронавируса в других странах, видя, какой дефицит в системе коечного фонда был там - мы сделали выводы. Мы подстраховались, сделали мощный задел - запас такого рода медицинских центров для борьбы с коронавирусом", - отметил Собянин.

Самый страшный сценарий удалось предотвратить. Об этом, в частности, говорит и статистика. Москве удалось не повторить печальный опыт других мегаполисов. Впрочем, радоваться ещё рано. На сегодняшний день в столице больше 20 тысяч стационарных коек за рамками плановой работы. В среду на совещании президента и мэра Москвы было принято решение постепенно возобновлять в больницах плановый прием. Обсуждали также, что делать с временными госпиталями. Пока от них решили не отказываться.

"А если завтра вторая волна будет? А если снова будет рост завтра? Тогда что? Обратно будете их переводить что ли? Для этого понадобится, на всякий случай, не одна неделя, а то и не один месяц! Это огромная работа, которую мы вели с марта месяца не покладая рук. Поэтому лучше вот эти современные многофункциональные центры, оснащённые всем необходимым заморозить и оставить на всякий случай. На случай второй волны", - сообщил Собянин.

Предсказывать развитие эпидемии не берутся даже ведущие ученые и врачи. Наличие временных госпиталей - необходимая страховка на случай непредвиденных обстоятельств и для того, чтобы никто не остался без помощи.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"