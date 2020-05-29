Бразилия побила суточный антирекорд по коронавирусу

Между тем в Европе снимают ограничения

В Бразилии зафиксировали новое рекордное число заболевших и умерших за сутки. По данным Минздрава, за день в стране диагноз "Ковид-19" подтвердился у 26 с половиной тысяч человек.

Общее число заболевших приближается к отметке в полмиллиона. За сутки в Бразилии скончались более тысячи граждан. На первом месте по всем показателям по-прежнему США. Заболевших уже более полутора миллионов. Свыше 100 тысяч умерли. Сложная ситуация в Калифорнии. За сутки там выявили более двух с половиной тысяч новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель в штате с начала пандемии.

В странах Европы, где обстановка постепенно стабилизируется, продолжают отменять ограничительные меры. В пятницу в Австрии возобновляют работу гостиницы и спортивные центры. С 1 июня в Великобритании откроются школы и рынки. А во Франции со следующей недели можно будет посещать парки и пляжи, гражданам разрешат передвигаться между городами.

Во всём мире выявлено более 5 миллионов 800 тысяч случаев заболевания "Ковид-19", передает "Газета.Ru". Погибли 362 тысячи человек. Почти два с половиной миллиона выздоровели.

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