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В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

12:01
  • пятница
  • 29 мая 2020

Стражи порядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, однако сдержать натиск протестующих не удалось

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Миннеаполисе. Город охвачен массовыми протестами после смерти афроамериканца, который погиб после жесткого задержания полицейскими. На улицах - десятки сгоревших автомобилей. Разграблены магазины. Ночью манифестанты подожгли полицейский участок.

Горит полицейский участок Миннеаполиса. Правоохранители успели эвакуироваться с крыши на вертолете. Протестующие бросают бутылки с зажигательной смесью и крушат ограждения. Массовые беспорядки в городе продолжаются третий день, передает "ТВ Центр".

Ни слезоточивый газ, ни светошумовые гранаты на протестующих не действуют. Бойцы Национальной гвардии, мобилизованные для подавления беспорядков, отступают. Мэр Миннеаполиса объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

Протестующие требуют возмездия: увольнения полицейских, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, которое и стало поводом для массовых выступлений, им недостаточно.

Подробнее смотрите в репортаже Виктора Прокушева

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