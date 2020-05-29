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Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

12:04
  • пятница
  • 29 мая 2020

В Twitter назвали указ президента США о соцсетях политизированным

Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Они лишились защиты от ответственности в случае редактирования контента, передает "Газета.Ru".
Трамп обвинил Twitter в попытках вмешаться в выборы

Американский лидер заявил: платформы вносят изменения в публикации пользователей, размещают замечания о правдивости постов и блокируют их. Это ни что иное, как цензура. Поэтому нельзя считать соцсети нейтральными площадками для выражений мнений.

Издать указ Трамп решил после того, как его любимый канал коммуникации – "Твиттер" - оценил публикацию президента как недостоверную и поместил рядом соответствующий значок. Глава Белого Дома признался, что готов закрыть платформу, но не уверен, что это законно. А свой аккаунт давно бы удалил - если бы в стране были честные СМИ. В самом "Твиттере" обвинения в свой адрес назвали политически ангажированными.

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