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Тропические ливни: москвичей предупредили о сюрпризах погоды

12:20
  • пятница
  • 29 мая 2020

В выходные ливни усилятся

Рекордное количество осадков выпадет в пятницу в Москве. Мощный циклон с Черного моря принёс в столицу проливные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

От вчерашних намеков на начинающееся лето сегодня не осталось и следа. О солнце и тепле, кажется, можно пока забыть. В столице с самого раннего утра - непрекращающийся дождь. Без резиновых сапог на улицу точно не стоит выходить. Синоптики ожидают рекордных отметок - обещают до 40 миллиметров осадков только в ближайшие сутки, передает "ТВ Центр".

Таким же дождливым 29 мая было в 1976 году. На этот раз всему виной циклон, которому метеорологи уже успели дать название "балканец". Потому что пришел он с Балкан и Западного Причерноморья. И принес собой много влаги и морского воздуха в Центральную часть страны. В выходные ливни только усилятся. Возможен даже град, грозы и штормовой ветер. Понизится и температура воздуха. Правда, сейчас в Москве она еще достаточно комфортная - плюс 17. В субботу будет даже потепление - до плюс 25. Чем-то будет похоже на тропики. А вот к понедельнику похолодает на 4-5 градусов. Такая низкая температура будет, как минимум, до среды.

Из-за резкого потепления много воды и на северо-западе страны. В Мурманске затоплены дороги, здания и склады в промышленных районах. Разлившая река Роста остановила работу многих заводов.

Причина потопов - обильное таяние снега и большое количество осадков, с которыми не справляются водопропускные сооружения. К такому количеству воды власти региона оказались не готовы. Ведь такие паводки здесь случаются раз в 70 лет.

Пик паводков, говорят метеорологи, еще не пройден. А Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура выясняет причины отсутствия противопаводковых работ на реке Роста.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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