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Научиться рисовать и попасть на онлайн-бал: как с пользой провести выходные

12:27
  • пятница
  • 29 мая 2020

Чем заняться дома?

Попасть на бал, увидеть ночь в Мадриде и научиться рисовать, как Шишкин. Всё это вполне осуществимые планы на предстоящие выходные.

В субботу в Москве дают бал. Да не один, а несколько. Московская консерватория решила напомнить о своих традиционных весенних приёмах. И пусть пока онлайн и в записи, зато... глаза - горят, музыка - завораживает.  Кстати, все пары - в перчатках. Разве что масок не хватает.

Когда состоится первый бал-оффлайн, никто не знает. А вот для столичных парков нынешние выходные станут финалом "эпохи виртуальных прогулок". С понедельника здесь появятся отдыхающие, передает "ТВ Центр". Согласно графику, разумеется. А пока можно еще глубже копнуть в историю столицы, чтобы потрясти потом своей эрудицией даже опытных гидов. Кузьминки предлагают интереснейшую видео-лекцию о художественных коллекциях Голицыных, а Измайловский парк дополняет экскурсии серией мастер-классов. Желающих научат делать быстрые наброски - причем всего, чего угодно. А еще дадут почувствовать себя классиком. Мэтры ведь тоже на пленэр  не всегда выезжали.

Занятиям спортом, как и прогулкам в парках, тоже пришлось уйти в режим онлайн. И если поначалу все очень переживали за набранные килограммы - мол, так было "до", а так будет - "после", то сейчас  успокоились. Продажи и прокат спортинвентаря увеличились в два раза. К тому же, в два раза чаще стали скачивать онлайн-тренировки. Еще бы! Когда такие звёздные инструкторы.

Для начинающих - щадящая тренировка от черной пантеры. Наоми Кемпбелл явно бережет силы, особо не усердствуя. Но результат - налицо! Олимпийский чемпион Алексей Ягудин бережет не только силы, но и нервы. Его ролики имеют ярко выраженный терапевтический эффект.

Советами знаменитый фигурист делится щедро, проводя тренировки в эфире нашего канала. "ТВ Центр" в предстоящие выходные подготовил очень насыщенную программу. В субботу - "Хрустальная ловушка". История о загадочных событиях на горнолыжном курорте.

В воскресенье - еще один подарок для киноманов и ценителей прекрасного. "Купель дьявола" - великолепная экранизация детектива Виктории Платовой. Может ли преступление быть шедевром? И что делать, если принадлежащая тебе картина способна убивать?

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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