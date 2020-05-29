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Специалисты рассказали о вреде алкоголя для фигуры

09:36
  • пятница
  • 29 мая 2020

Диета и спиртное почти несовместимы

Специалисты Роскачества порекомендовали отказаться от алкоголя во время диеты и не пить спиртное в жаркую погоду.  
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По словам экспертов, алкоголь может способствовать набору веса. В спиртных напитках содержится этанол, который является не только токсичным, но и весьма калорийным веществом. Один грамм этанола соответствует семи килокалориям. 

Как подсчитали в Роскачестве, в 0,33 литрах пива содержится около 150 килокалорий, в 150 граммах сухого вина - примерно 110 килокалорий, а в 100 миллилитрах коньяка - где-то 240 килокалорий. В сладких алкогольных коктейлях килокалорий гораздо больше. 

"Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету. Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели - он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса", - приводит РИА Новости выдержку из материала Роскачества. 

В преддверии лета специалисты посоветовали не налегать на спиртное во время жары. Дело в том, что алкоголь способствует выводу жидкости из организма и может вызывать обезвоживание. 

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