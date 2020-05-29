Прокуратура проверяет информацию о свалке дорогих лекарств в Подмосковье

Тонны дорогостоящих медикаментов выброшены в поле

Тонны дорогостоящих лекарств, в том числе препараты для онкобольных, обнаружены на свалке в Подмосковье. Прокуратура Московской области выясняет обстоятельства, при которых медикаменты оказались выброшены в поле.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

О свалке медицинских препаратов в Сергиевом посаде ранее сообщил федеральный телеканал. Среди выброшенных лекарств - жизненно важные медикаменты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Областная прокуратура контролирует ход проверки, передает РИА Новости.

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