ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура проверяет информацию о свалке дорогих лекарств в Подмосковье

09:34
  • пятница
  • 29 мая 2020

Тонны дорогостоящих медикаментов выброшены в поле

Тонны дорогостоящих лекарств, в том числе препараты для онкобольных, обнаружены на свалке в Подмосковье. Прокуратура Московской области выясняет обстоятельства, при которых медикаменты оказались выброшены в поле.
Росздравнадзор принимает заявления на дистанционную торговлю лекарствами

"Прокуратура Московской области организовала проверку по информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

О свалке медицинских препаратов в Сергиевом посаде ранее сообщил федеральный телеканал. Среди выброшенных лекарств - жизненно важные медикаменты для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Областная прокуратура контролирует ход проверки, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Таблетки
Таблетки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.