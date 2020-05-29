В Москве вылечились от коронавируса еще 3474 пациента

Всего выздоровели почти 75 тысяч человек

Число вылеченных от коронавируса пациентов в Москве за минувшие сутки увеличилось на 3474. Общее число жителей выздоровевших от COVID-19 жителей столицы приближается к 75 тысячам, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74725", - сообщила заммэра.

Ракова призвала победивших болезнь москвичей вступать в ряды социальных волонтеров: они могут помогать тем, кто лечится от COVID-19 дома. Также вылечившиеся горожане могут помочь заболевшим, став донорами плазмы, пишут "Известия".

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