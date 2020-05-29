ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вылечились от коронавируса еще 3474 пациента

10:02
  • пятница
  • 29 мая 2020

Всего выздоровели почти 75 тысяч человек

Число вылеченных от коронавируса пациентов в Москве за минувшие сутки увеличилось на 3474. Общее число жителей выздоровевших от COVID-19 жителей столицы приближается к 75 тысячам, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова заявила об устойчивом улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74725", - сообщила заммэра.

Ракова призвала победивших болезнь москвичей вступать в ряды социальных волонтеров: они могут помогать тем, кто лечится от COVID-19 дома. Также вылечившиеся горожане могут помочь заболевшим, став донорами плазмы, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вирус
Вирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.