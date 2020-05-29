Муцениеце обнародовала фото с "окровавленным" лицом

Она снимается в кино

Актриса Агата Муцениеце, которая разводится с коллегой Павлом Прилучным, опубликовала в Instagram жуткие кадры, сделанные на съемках фильма.

Муцениеце предстала в страшном виде: окровавленная майка, растрепанные волосы, синяки и раны по всему лицу. Гримеры постарались на славу. Актриса смотрит в камеру с унынием жертвы, у которой нет сил сопротивляться.

"Друзья, прежде чем вы написали 45 статей про мое избиение… Это снимается кино. Это все грим. Смотрите, мне не больно, не больно! Я сейчас будут смываться", - сказала Агата Муцениеце на видео.

Под конец ролика звезда засмеялась, однако на фоне последних новостей ее смех прозвучал неестественно. В апреле Муцениеце рассказала, что Прилучный неоднократно поднимал на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Скандал в их семье актуализировал тему домашнего насилия в России. "Ни одно существо на земле, ни животное, ни человек, не заслуживает никакого рода насилия!" - сказала недавно Муцениеце.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. 1 июня их ждут в Головинском суде Москвы.

Актеры познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". Они воспитывают сына и дочь.

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