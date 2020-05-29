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Более 500 бойцов Нацгвардии отправлены в бунтующий Миннеаполис

10:27
  • пятница
  • 29 мая 2020

Власти утверждают, что гвардейцы направлены на помощь пожарным

На усмирение беспорядков в американском Миннеаполисе направлены более 500 бойцов Национальной гвардии США. Собщение появилось в Twitter местного подразделения Нацгвардии. Сами гвардейцы утверждают, что основная задача силовиков - помощь пожарным.
Протестующие перекрыли дороги к аэропорту Миннеаполиса

"Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия защищать жизни, сохранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации", - говорится в сообщении.

Беспорядки в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули после смерти  афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его на выходе из магазина, заподозрив в том, что он расплатился поддельным чеком. Стражи порядка повалили Флойда на землю, один из них придавил коленом шею задержанного. Позже Флойд скончался в больнице. Как сообщили  близкие, Джордж работал охранником, его знали как добропорядочного гражданина.

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