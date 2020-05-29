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Звезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла мужа из-за коронавируса

10:47
  • пятница
  • 29 мая 2020

Актриса тоже заболела

Режиссер Самвел Гаспаров скончался в возрасте 81 года. Его супруга - 61-летняя актриса Наталья Вавилова - борется с болезнью. 
Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Главный редактор журнала DEPI Apaga Георгий Сааков сообщил в Facebook, что Гаспаров умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. "Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел", - написал он. 

По его словам, Наталья Вавилова заболела. Чем именно, он не уточнил.  

Наталья Вавилова и Самвел Гаспаров познакомились на премьере фильма "Москва слезам не верит", где снялась актриса. На ее счету также роли в фильмах "Ученик лекаря", "Розыгрыш", "Поезд вне расписания" и так далее.

Гаспаров снял фильмы "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска".

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