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Валерия защитила Пригожина в споре о безденежье звезд

11:26
  • пятница
  • 29 мая 2020

Он привлек внимание к важной проблеме

Певица Валерия поддержала своего мужа - продюсера Иосифа Пригожина, чьи слова о бедственном положении российских артистов вызвали общественный резонанс. 

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Валерия рассказала в Instagram анекдот о коронавирусе и предложила подписчикам тоже поделиться свежими шутками. "Смех выполняет роль психотерапева - если враг смешон, то уже и не страшен", - написала певица. 

Одна из подписчиц заявила, что ей смешно наблюдать за Пригожиным, который отбивается от нападок хейтеров и спорит с Сергеем Шнуровым по поводу безденежья звезд. Знаменитый музыкант-матерщинник высмеял продюсера, который живет богаче большинства россиян. "Громко, может, слишком, но привлек внимание к серьезной проблеме, и многие деятели культуры его, конечно же, поддержали", - не дала мужа в обиду Валерия. 

Певице написали, что диалог между звездами и простыми гражданами невозможен из-за разницы в доходах. Сытый голодного, как говорится, не разумеет.  

"Умение думать не связано с доходами, - ответила артистка. - Я очень благодарна своей аудитории. Это не значит, что мы во всем совпадаем. Это означает, что надо всегда оставаться людьми, уметь вести диалог без хамства и оскорблений". 

Ранее Пригожин и Шнуров перешли на мат, обсуждая проблемы, с которыми звезды столкнулись на карантине. Без концертов и корпоративов их кошельки оскудели. "Филипп Киркоров, Валерия, Би-2, Сергей Жуков и Сергей Безруков, а с ними и другие звезды не бедствуют, но поверьте, за ними стоят десятки тысяч человек, которые третий месяц не получают зарплату", - написал Пригожин в соцсети.

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