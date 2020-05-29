Таксист спас клиентку в Москве из сексуального рабства

Нашли женщину с помощью приложения

Житель Москвы, подрабатывающий таксистом, спас женщину из плена. Приняв заказ через приложение агрегатора на смартфоне, водитель отправился в Троицк. Пока он был в пути, на телефон приходили сообщения от клиентки с просьбами о помощи: она писала, что ее удерживают в неизвестном месте и подвергают сексуальному насилию.

Прибыв по указанному адресу, таксист клиентки не нашел. Он позвонил по номеру 112, сообщил стражам порядка о странном инциденте и содержании переписки.

Полиции удалось отследить местонахождение просившей о помощи женщины. Насильников задержали, пострадавшую освободили. Таксиста назвали героем, руководство службы пообещало представить его к награде, передают "Вести".

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