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Никаких пикетов: москвичам напомнили о правилах режима повышенной готовности

11:54
  • пятница
  • 29 мая 2020

Акции в период действия самоизоляции недопустимы

Режим повышенной готовности в столице продолжает действовать. В это период законом запрещены любые акции протеста – и даже одиночные пикеты, напомнили москвичам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Появилось видео допроса провокаторов на акции "Бессмертный полк"

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в соответствии с указом мэра столицы от 5 марта 2020 года проведение любых публичных мероприятий запрещено.

Днем ранее стало известно, что мэр Москвы продлил действие введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня. В частности, обязателен масочный режим и оформление цифровых пропусков. В то же время, с 1 июня разрешаются прогулки и открываются непродовольственные магазины.

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