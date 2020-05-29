Депутат Мосгордумы: Бесплатный анализ на антитела к коронавирусу может сдать каждый москвич

Никакой подготовки для сдачи анализа не нужно

На сегодняшний день более 50 тысяч человек сдали анализ на наличие антител к коронавирусу - иммуноглобулина М (IgM) и иммуноглобулина G (IgG). Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"С 27 мая есть такая возможность, что любой москвич по собственной инициативе может бесплатно сдать анализ на наличие антител к коронавирусу. Исследование проводится методом ИФА (иммуноферментный анализ). <...> Эти анализы начали проводить с 15 мая, наши 30 амбулаторных центров распределили по три в каждом округе, в 10 округах, чтобы было удобно. И методом выборки отправлялись SMS всем, для того чтобы приходили и сдавали эти анализы. А с 27 мая теперь может каждый желающий это сделать в этих центрах. <...> На сегодняшний день более 50 тыс. человек сдали анализ", - сказала Картавцева.

Депутат также рассказала про особенности такого исследования. "Если выявляется иммуноглобулин G, то это показывает, что у человека есть иммунитет, он переболел. Это, наверное, очень здорово, когда определяется именно такой вид. Также бывают случаи, когда люди узнают, что они болеют на сегодняшний день без симптомов, тогда в крови обнаруживаются антитела иммуноглобулина M. Ну, и есть случаи, когда тест вообще ни один имунноглобулин не показывает, получается, что человек вообще не сталкивался с этой инфекцией", - уточнила Картавцева.

По ее словам, никакой подготовки для сдачи анализа не нужно. "Кровь берется из вены, но подготовка не нужна, то есть не нужно, чтобы человек был голоден. Нужно записаться - это очень важно, чтобы не было большого скопления количества людей, мы же соблюдаем сейчас социальную дистанцию. Все равно сохраняются определенные ограничения. Нужно записаться, чтобы четко знать, какой день выбрать удобный, какое время. Очень многие москвичи пользуются услугами mos.ru. Здесь просто нужно зайти в раздел "Услуги", раздел "Здоровье" и вкладка "Кровь, антитела COVID-19". Нужно определиться с удобной датой и временем, иметь при себе только полис и паспорт", - пояснила парламентарий.

Депутат также отметила, что, если человек не прикреплен к городской поликлинике и обслуживается, например, в частной, он может перезвонить в пункт сдачи крови, и его запишут на анализ в свободное время с 8:00 до 20:00. "Потом результаты этих анализов будут доступны на сайте mos.ru. в электронной карте у человека, появятся в течении трех дней", - добавила председатель профильной комиссии Мосгордумы.

Депутат призвала всех москвичей принять участие в данном исследовании. "Есть такая возможность, она доступна, бесплатна. Каждый может получить важную информацию и помочь властям и городу понять, как будет дальше развиваться эпидемия, спланировать всю дальнейшую отмену этих ограничений, потому что все хотят этого и очень ждут", - заключила Лариса Картавцева.

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