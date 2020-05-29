Вторая волна заражения коронавирусом началась в Японии

Властям пришлось вновь ввести жесткий карантин

Вторая волна заражения COVID-19 началась в Японии. Об этом заявил мэр города Китакюсю на юге страны. За последние 6 дней в городе с 940-тысячным населением выявлено сразу 43 случая инфицирования коронавирусом.

"Если вкратце описать текущую ситуацию, то мы считаем, что наступила вторая волна заражений", - заявил глава городской администрации Кэндзи Такахаси в эфире телеканала NHK.

Информацией о путях инфицирования жителей городские власти не располагают. Власти планируют провести ПЦР-тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с зараженными, для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Деятельность 162 городских учреждений, включая музеи и галереи, приостановлена. Руководство Китакюсю до 18 июня ограничило работу младших и старших школ. За время эпидемии в Японии заразились коронавирусом более 17,4 тысячи человек, около 900 скончались.

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