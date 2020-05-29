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Россиянам объяснили, где можно не носить маски

12:51
  • пятница
  • 29 мая 2020

Весь секрет – в социальной дистанции

Россиянам в некоторых случаях можно обойтись и без защитной маски. Не носить маску можно только в таких местах, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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"Безусловно, там, где есть возможность, там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях маски можно не носить",- приводит слова доктора РИА Новости.

12 мая в Москве был введен масочный режим. Ношение масок и перчаток в общественных местах стало обязательным и в других российских регионах. Мэр столицы Сергей Собянин продлил действие режима самоизоляции и цифровых пропусков до 14 июня. Что же касается масок, то они теперь обязательны не только в транспорте и магазинах, но и на улице. Специалисты говорят, что действие масочного режима продлится до тех пор, пока не будет найдена вакцина от CОVID-19.

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