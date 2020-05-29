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Жигунов потребовал у суда вернуть ему принтер и мебель

13:16
  • пятница
  • 29 мая 2020

На имущество актера наложили арест

Актер Сергей Жигунов подал в суд на судебного пристава, который арестовал его личные вещи в квартире на Мосфильмовской улице в столице. 
Подруга Жигунова отказалась считать себя копией Заворотнюк

Как пишет starhit.ru, несколько лет назад Жигунов взял многомиллионный кредит на съемки фильма, однако вернуть его он не смог. Чтобы расплатиться с банком, звезде пришлось продать квартиру, дом и землю в Подмосковье. Этого оказалось мало, поэтому суд арестовал его личные вещи, включая компьютер, принтер, гарнитур (какой именно, не уточняется) и еще 42 предмета. 

Сергей Жигунов потребовал аннулировать решение суда и вернуть ему вещи из московской квартиры. Он настаивает на том, что во время описи имущества судебный пристав допустил ряд нарушений. В частности, он попал в квартиру на Мосфильмовской улице без разрешения Жигунова и якобы указал не все предметы. Артист также сообщил, что некоторые арестованные вещи ему не принадлежат. Заседание по этому делу пройдет 4 июня. 

Также сообщается, что Жигунов судится из-за недвижимости со своей женой Верой Новиковой. Если верить слухам, сейчас актер живет с журналисткой Викторией Ворожбит, которую называют копией актрисы Анастасии Заворотнюк. Журналистка, кстати, тоже выясняет в суде отношения со своим экс-возлюбленным. 

Напомним, что в 1985 году Сергей Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. В марте 2007 года они развелись. Тогда же стало известно о романе Жигунова с Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к бывшей жене, причем они снова официально оформили свои отношения.

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