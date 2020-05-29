ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей будут штрафовать за прогулки без масок по старым правилам

13:23
  • пятница
  • 29 мая 2020

Планов вводить новые наказания у столичных властей нет

Новых штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, обязательного к соблюдению на улицах Москвы с 1 июня, не будет. В столичной администрации считают, что достаточно и тех, которые уже были введены с 12 мая.  Ранее установленная административная ответственность за нарушение режима самоизоляции продолжает действовать, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
Москвичам аннулировали штрафы за выход на балкон

Данчиков напомнил, что с 1 июня жители должны носить маски в любых местах вне дома: по пути в магазин или на работу, на прогулках, во время занятий спортом на свежем воздухе.

"При посещении любых помещений обязательны не только маски, но и перчатки. Если житель города нарушит установленные требования, то может быть привлечен к административной ответственности… За отсутствие маски на улице сотрудники полиции также могут оштрафовать на 4 тысячи рублей ",  - цитирует руководителя Главконтроля ТАСС.

Московские власти с 1 июня начинают второй этап смягчения ограничений. Вновь откроются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, жители города смогут выходить на прогулки – пока с ограничениями. При этом режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня. За нарушение масочно-перчаточного режима на столичном транспорте грозит штраф в 5 тысяч рублей, на улицах и в помещениях - 4 тысячи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Прогулка по парку
Прогулка по парку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.