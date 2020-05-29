Москвичей будут штрафовать за прогулки без масок по старым правилам

Планов вводить новые наказания у столичных властей нет

Новых штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, обязательного к соблюдению на улицах Москвы с 1 июня, не будет. В столичной администрации считают, что достаточно и тех, которые уже были введены с 12 мая. Ранее установленная административная ответственность за нарушение режима самоизоляции продолжает действовать, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Данчиков напомнил, что с 1 июня жители должны носить маски в любых местах вне дома: по пути в магазин или на работу, на прогулках, во время занятий спортом на свежем воздухе.

"При посещении любых помещений обязательны не только маски, но и перчатки. Если житель города нарушит установленные требования, то может быть привлечен к административной ответственности… За отсутствие маски на улице сотрудники полиции также могут оштрафовать на 4 тысячи рублей ", - цитирует руководителя Главконтроля ТАСС.

Московские власти с 1 июня начинают второй этап смягчения ограничений. Вновь откроются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, жители города смогут выходить на прогулки – пока с ограничениями. При этом режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня. За нарушение масочно-перчаточного режима на столичном транспорте грозит штраф в 5 тысяч рублей, на улицах и в помещениях - 4 тысячи.

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