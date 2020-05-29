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Россия поставит зарубежным партнерам тест-системы для выявления COVID-19

14:43
  • пятница
  • 29 мая 2020

Ситуация с распространением Ковид-19 в нашей стране стабилизировалась

Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнёрам новую партию тест-систем для выявления коронавируса. Они позволят провести около миллиона исследований. Об этом в пятницу заявил премьер Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Большую часть тестов передадут странам Содружества. Как отметил глава кабмина, ситуация с распространением Ковид-19 в нашей стране стабилизировалась. За это время Россия накопила немалый опыт в борьбе с инфекцией. Как подчеркнул Мишустин, возможности нашей системы здравоохранения позволяют бороться за жизнь каждого пациента. В ходе заседания глава нашего правительства призвал коллег по СНГ укреплять сотрудничество в сферах экономики и здравоохранения. 

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