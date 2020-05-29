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Москвичам пообещали настоящее лето на следующей неделе

13:57
  • пятница
  • 29 мая 2020

После ливней придет жара

Настоящее климатическое лето придет в Московский регион на следующей неделе. После продолжительных ливней, которые обрушились на столицу 29 мая, выглянет солнце. К следующему четвергу, 4 июня, воздух прогреется до 20 градусов.
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"Уже в четверг столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты. А к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее синоптик сообщил, что в воскресенье на столицу обрушатся ливни. Выпадет месячная норма осадков, в результате в Москве похолодает до 15 градусов, передает РИА Новости.

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