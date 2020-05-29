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Мишустин внес СМИ в перечень особо пострадавших от COVID-19 отраслей

14:30
  • пятница
  • 29 мая 2020

На них распространятся правительственные меры поддержки

Российские средства массовой информации включены в список пострадавших от ситуации с COVID-19. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Воспользоваться мерами правительственной поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.
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Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас роль СМИ особенно важна. Россияне должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем. Как отметили в пресс-службе кабмина, российские медиа продолжают свою работу в условиях введенных из-за коронавируса ограничений, и многие из них оказались в сложной ситуации. Сократилась выручка от продажи книг, прессы, от подписки, снизились доходы от рекламы.

Для внесенных в список компаний действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты либо оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника.

Также поддержка подразумевает полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС и мораторий на арендные платежи. Компаниям предоставляются  беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, а также льготные кредиты под 2% на любые цели, вводится мораторий на банкротство.

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