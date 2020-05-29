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Ракова назвала сроки ослабления режима изоляции

14:50
  • пятница
  • 29 мая 2020

Заммэра объяснила, в чем смысл графика прогулок

В случае сохранения стабильной ситуации с коронавирусом в столице режим самоизоляции могут ослабить по истечении двух недель. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова заявила об устойчивом улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ракова также объяснила, в чем смысл графика прогулок, который некоторым показался странным. Заммэра подчеркнула, что нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

"Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным... Но что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации", - заявила вице-мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Ракова попросила москвичей набраться терпения. Заммэра столицы пообещала, что горожане увидят ослабление режима, если в течение двух недель ситуация будет улучшаться.

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