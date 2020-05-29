Знаменитый кинозлодей Энтони Джеймс умер от рака

Он давно перестал сниматься

Американский актер Энтони Джеймс, который часто исполнял роли злодеев в фильмах и сериалах, скончался на 78-м году жизни.

Как передает Variety, актер умер от рака. Его не стало 26 мая.

Энтони Джеймс сыграл в таких фильмах, как "Полуночная жара", "Непрощенный", "Исчезающая точка", "Голый пистолет 2½: Запах страха" и так далее.

Он перестал сниматься в 1992 году, после чего посвятил себя творчеству - писал картины и сочинял стихи. В 2014 году Джеймс опубликовал автобиографию.

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