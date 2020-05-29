Торговые центры в Москве откроются не в полном объеме

Некоторые опции ТЦ пока остаются недоступными

Столичные торговые центры откроются со следующего понедельника, 1 июня.

Такую информацию сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Заработают павильоны, реализующие продажу одежды и обуви, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, спортивных товаров, хозяйственных и строительных материалов.

В торговый зал будут впускать ограниченное количество посетителей. Все они обязаны соблюдать социальную дистанцию,

Спортзалы, детские игровые зоны и фудкорты пока остаются закрытыми, отметил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.

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