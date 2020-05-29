Джастин Бибер опозорился из-за нецензурной надписи на русском языке

Певец поделился фото с граффити, истинный смысл которого поняли лишь фанаты из России

Российские подписчики устроили чат под последней фотографией певца Джастина Бибера, который опубликовал снимок с нецензурной бранью на русском языке.

Судя по всему, музыкант до публикации не понимал истинный смысл граффити со снимка, так как его пост посвящен теме расизма в США.

- О, теперь у нас видимо будет тут чат? Рецепт пп-завтрака никто не подскажет? Иль ещё чо полезного. - Дружище, знал бы ты, насколько русский язык могуч. - Русские набежали. - Коротко о ситуации в мире.

Ранее подписчики из России так же штурмовали аккаунты певиц Леди Гаги, Азилии Бэнкс и модели Ирины Шейк. После этого многие стали называть такие флешмобы "гагачатом".

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