Путин не исключил мер поддержки для ювелиров

Отрасль могут включить в число наиболее пострадавших из-за пандемии

Президент России Владимир Путин не исключает, что ювелирную отрасль могут включить в число наиболее пострадавших из-за коронавируса. Глава государства обсудит такую возможность с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь об этом зашла во время онлайн-встречи Путина с главой Костромской области Сергеем Ситниковым. Губернатор сообщил президенту о серьезном спаде производства и сбыта продукции ювелирной отрасли и вынужденном сокращении сотрудников. Он попросил его рассмотреть возможность включить ювелирную промышленность в перечень пострадавших из-за пандемии отраслей экономики.

В ответ Путин пообещал дать поручение правительству. "Сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать", - ответил Путин.

Во время разговора Путин также поддержал намерение губернатора вновь пойти на выборы главы региона в сентябре текущего года. Он положительно оценил работу главы региона.

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