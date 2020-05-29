"Хочется друга теплого обнять": Михалкова рассказала о своих желаниях на карантине

Ей не хватает тактильных ощущений

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова призналась, что на карантине она стала испытывать тактильный голод.

"Заскучали кончики у моих пальчиков", - пожаловалась экс-звезда шоу "Уральские пельмени". Михалкова опубликовала в Instagram карантинное селфи: ее миловидное лицо скрыто под маской и солнцезащитными очками.

По словам артистки, дома она может трогать руками все что угодно. Другое дело - на улице. Ей нельзя пощупать кашемировое платье в магазине, нельзя полистать меню в ресторане, нельзя прикоснуться к другому человеку. "Хочется в парке друга теплого обнять. Нельзя", - написала она.

- Даже под очками и маской сразу видно - красотка! - пишут в комментариях.

- Ну вот, так пройдешь мимо и не узнаешь вас...

- Когда ты тайный агент правительства, но тебе надо купить картошку в магазине.

- Юля НЛО.

- Крутой костюмчик.

Ранее Михалкова назвала врачей и волонтеров главными героями эпохи коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"