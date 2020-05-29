ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Хочется друга теплого обнять": Михалкова рассказала о своих желаниях на карантине

15:57
  • пятница
  • 29 мая 2020

Ей не хватает тактильных ощущений

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова призналась, что на карантине она стала испытывать тактильный голод. 

"С головой ушла в новый роман": стало известно о переменах в жизни Михалковой
"Всегда виноват он": Михалкова высказалась о домашнем насилии

"Заскучали кончики у моих пальчиков", - пожаловалась экс-звезда шоу "Уральские пельмени". Михалкова опубликовала в Instagram карантинное селфи: ее миловидное лицо скрыто под маской и солнцезащитными очками. 

По словам артистки, дома она может трогать руками все что угодно. Другое дело - на улице. Ей нельзя пощупать кашемировое платье в магазине, нельзя полистать меню в ресторане, нельзя прикоснуться к другому человеку. "Хочется в парке друга теплого обнять. Нельзя", - написала она. 

- Даже под очками и маской сразу видно - красотка! - пишут в комментариях. 

- Ну вот, так пройдешь мимо и не узнаешь вас...

- Когда ты тайный агент правительства, но тебе надо купить картошку в магазине.

- Юля НЛО. 

- Крутой костюмчик. 

Ранее Михалкова назвала врачей и волонтеров главными героями эпохи коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.