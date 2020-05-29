Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы (видео)

Конфликт произошел у магазина "Пятерочка"

В районе Солнцево на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета.

Инцидент произошел в районе дома №16 на улице Богданова возле магазина "Пятерочка". По предварительным данным, в группе людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу. На опубликованном в Сети видео можно заметить, как мужчина стреляет вслед уезжающему автомобилю.

О пострадавших информации нет. На место ЧП выехала оперативная группа, обстоятельства стрельбы выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"