Выпускные вечера для школьников пройдут 27 июня

Формат каждый регион определит самостоятельно

Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня.

В каком формате они пройдут – онлайн или очно – каждый регион решит самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.

В традиционной форме выпускной смогут провести только те субъекты, которые вышли на третий этап снятия ограничений, уточняет "Интерфакс". Но для защиты здоровья учащихся и педагогов большинство региональных выпускных будут проходить в онлайн-режиме.

Всероссийский выпускной вечер пройдет 27 июня в онлайн-режиме. В финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса", который можно будет посмотреть в онлайн-трансляции.

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