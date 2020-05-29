Жителей Иркутска атаковали полчища моли

В городе началась тотальная обработка насаждений

Иркутск атаковали полчища горностаевой моли. Деревья и кустарники превратились в инсталляции для фильма ужасов, вместо листвы - липкая паутина.

Обитает вредитель в основном в тропиках, но несколько видов живут и в России. Власти Иркутска при первом нашествии - в 2011 году - не приняли адекватных мер, и беда повторилась. Теперь в городе началась тотальная обработка насаждений, открыта горячая линия, чтобы жители сообщали о новых очагах заражения.

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