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Под Киевом около 100 человек устроили стрельбу

18:09
  • пятница
  • 29 мая 2020

Конфликт произошел между водителями

В украинском городе Бровары под Киевом произошла массовая перестрелка. В стычке участвовали до ста человек, 20 из них уже задержаны.

Стрельба началась в районе семи утра около остановки общественного транспорта, передает "ТВ Центр". Две группы вооруженных людей - их, как выяснилось, привезли на микроавтобусах из столицы и Винницкой области, открыли огонь из охотничьих ружей.

Погибших нет, три человека доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. По одной из версий, перестрелку устроили владельцы маршруток, работающие на пригородных линиях и водители-нелегалы. Местные жители рассказывают, что вражда между ними началась давно. Правоохранители ввели план "Перехват" и пытаются вычислить участников и заказчиков конфликта.

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