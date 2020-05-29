Вучич согласился приехать на Парад Победы в Москве

Он заявил, что с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение приехать на Парад Победы, который пройдет в Москве на Красной площади 24 июня.

По его словам, он "с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади" (цитата по ТАСС).

Ранее Вучич назвал "особой честью" приглашение на Парад Победы. Планировалось, что в параде примут участие 75 сербских военных.

В Кремле допускают, что 24 июня станет выходным днем. Однако пока это официально не утверждено.

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