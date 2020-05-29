"Поулыбалась, посидела и пошла": Лукашенко скептически высказался о президенте-женщине

Белоруссии нужен сильный лидер

Белорусское общество не готово к тому, чтобы его возглавила женщина-президент.

Такое мнение выразил глава страны Александр Лукашенко. Он объяснил свои слова тем, что в Белоруссии президент по Конституции обладает сильной властью, а женщина не сможет справиться со всеми возложенными на нее обязанностями, пишет "Интерфакс".

"У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. <…> У нас - не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика", - заявил Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии пройдут президентские выборы. За пост главы государства будут бороться 14 кандидатов, в том числе и нынешний президент Александр Лукашенко, который находится у власти более 25 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"