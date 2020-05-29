Эксперт: В Москве анализы делаются с применением наиболее точного метода диагностики

Алексей Мазус рассказал о тестах ИХЛА

Результаты массового тестирования станут точкой отсчёта для дальнейших исследований новой коронавирусной инфекции. Об этом член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, руководитель Московского центра СПИД Алексей Мазус рассказал в интервью журналистам Business FM.

"Некорректно интерпретировать нынешние результаты массового тестирования на антитела как то, что на самом деле бессимптомно COVID-19 переболело в десять раз больше людей, чем до сих пор считалось. Это лишь точка отсчёта для дальнейших исследований, - сказал эксперт.

Как подчеркнул Мазус, данный анализ позволяет делать однозначные выводы, указывающие на природу появления антител.

"Сомнений в том, что определяемые антитела появились именно после встречи с COVID-19, а не с другими коронавирусами, быть не может. Эти антитела не являются защитой организма, но они указывают на то, что есть еще и вирус-нейтрализующие антитела, которые как раз и являются индикатором защиты", - сказал он.

Мазус отметил, что в Москве анализы делаются с применением наиболее точного метода диагностики, практически без участия персонала, что делает его удобным для охвата большей части населения.

"В московских поликлиниках применяются качественные тесты – ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ), самый точный метод из всей серодиагностики, пригодный для массового тестирования и практически не требующий участия персонала. Москва может делать до полумиллиона тестов в неделю совершенно спокойно уже сейчас. Но даже в самом хорошем тесте мы можем найти людей, которые имеют такие низкие титры антител, которые не фиксируются тестом", - сказал Мазус.

Он отметил, что повторно в течение короткого периода времени коронавирусной инфекцией люди не заражаются. А в большинстве случаев болезнь протекает легко или бессимптомно.

"Повторно в течение короткого периода времени люди не заражаются - организм выработал иммунный ответ, и он работает. <…> Почти 80% людей переносит болезнь в лёгкой форме, 30% из них – бессимптомно", - сказал он.

Алексей Мазус также отдельно отметил обоснованность временных мер изоляции горожан с выявленным COVID-19.

"Наличие Ig M может говорить о том, что человек болеет и является контагиозным, заразным в данный момент. Поэтому временные меры по изоляции до установления окончательного диагноза — пересдача теста, общение с врачом — вполне адекватные", - подчеркнул Алексей Мазус.

Как отметил эксперт, будущее - за универсальными платформами, нацеленными на совершенно разные вирусы. Они позволят в самые короткие сроки реагировать на возникшую биологическую угрозу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"