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Российские истребители заставили ВВС США уйти от границ (видео)

17:38
  • пятница
  • 29 мая 2020

Операция прошла в соответствии с международными правилами

Российские истребители сопроводили бомбардировщики B-1B ВВС США над Черным и Балтийским морями.

Инцидент произошел 29 мая 2020 года. Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние, после чего американские самолеты изменили направление полета от государственной границы России.

Для перехвата были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

"Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - заявили в министерстве обороны России.

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