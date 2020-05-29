На портале мэра Москвы появился поиск пропусков по номеру телефона

Раньше для этого нужно было связываться с техподдержкой

На сайте мэра и правительства Москвы появилась функция поиска цифровых пропусков по номеру телефона.

Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Новая опция поможет горожанам найти все свои пропуска, проверить их срок действия или внести изменения.

"Мы добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки", - рассказал Лысенко.

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